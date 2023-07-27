Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi komitede onaylanarak Meclis'e sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugünkü toplantısında “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni onaylayarak Meclis Genel Kurluu'na sevk etti.

Komite bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, ilk olarak gündeminde bulunduğu üzere “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü okunuşunu yaptı. Komite öneriyi oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Yasa önerisini hazırlayıp sunan milletvekilleri şöyle: CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya.”

-Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi

Komite daha sonra UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk'ün öneri sahibi olduğu "Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi"ni görüştü ve madde madde oylamaya devam etti. Komite bahse konu yasa önerisiyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşleri sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın da yer aldı.