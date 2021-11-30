Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) tarafından düzenlenen üyelere yönelik "Aile İçi Şiddetin Çocuklara Yansıması" konulu panel dün Kamusen Konferans Salonunda yapıldı.
Yrd. Doç. Dr. Şengül Başarı aile içi şiddet ve çözüm yolları, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın Ballı ise çocuklara uygulanan şiddet ile ilgili bilgi vererek, uygulanan şiddet karşısında hangi yolların izleneceği konusunda sunum yaptı. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden panel sonunda eğitimcilere plaketleri takdim edildi.