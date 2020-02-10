“Aile İçi Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Hizmetleri” Eğitim Çalışması başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülen “Şiddete Karşı Yan Yana” Proejsi kapsamında 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 5 oturumdan oluşan “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Hizmetleri” adlı eğitim çalışması düzenliyor. Lefkoşa Surlariçi’ndeki Bandabuliya Sahnesi’nde yar alacak eğitim çalışmalarının ilki 6 Şubat Perşembe günü gerçekleşti. LTB’ndeki çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyeti olması yanısıra dıştan gönüllü katılımcılara da açık olan 5 haftalık eğitim çalışmasında konuyla bağlantılı farklı alanlardaki uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek ve eğitime katılanların da katılımıyla çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Eğitimin ilk gününde “Şiddete Karşı Yan Yana” Projesi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz katılımcılara proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddet konularında interaktif çalışmalar yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 12:38