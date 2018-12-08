Girne Ciklos mevkiinde sele kapılıp yaşamlarını yitiren Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz (18), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Yaşanan doğal felaket sonucu genç yaşta yaşamını yitiren ve nişanlı olan Bekçi ile Kandaz, bugün Dikmen Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazede ailelerin gözyaşları sel oldu, evlatlarını kaybetmenin derin acısından ağıtlar yakıldı.



Cenazene namazını kıldıran imam, doğal afetten dolayı yaşamını kaybeden gençlerin şehit mertebesine ulaştığına vurgu yaparak namazı kıldırdı ve ruhları için Fatiha okudu, ülkeye yakınlarına ailelerine başsağlığı diledi.



Cenazeler araca alınırken aileler fenalık geçirdi, sağlık birimleri müdahale etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 14:12