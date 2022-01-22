Ailelere 5-11 yaş aralığındaki çocukları aşılatma çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Biontech-Pfizer aşısı çocuk dozu ile aşılanan çocuklarda herhangi bir orta veya ağır yan etki gözlenmediğini, uygun doz aşıların 5-11 yaş grubu için güvenli olduğu vurguladı ve ailelere 5-11 yaş aralığındaki çocuklarını aşılatma çağrısında bulundu.

Çocukların COVID-19 ile enfekte olma olasılığının yetişkinler kadar olduğuna, son yaşanan vaka artışlarının vakaların %30’unun çocuk yaş grubunda olduğunu gösterdiğine dikkat çeken KTTB, çocukların Covid-19’a karşı mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 yaş üstü çocukların aşılanması ile Covid-19 enfeksiyonu geçirme ihtimallerinin ciddi oranda düşeceği de ifade edildi.

Açıklamada, ABD’nin Ekim 2021, Avrupa Birliği ülkelerinin ise Kasım 2021’den beri 5-11 yaş grubu çocuklara Biontech-Pfizer aşısı çocuk dozu yapmaya başladığı kaydedilen açıklamada, KKTC’deki çocukların da bu aşıya erişimlerinin olmasının pandemi ile mücadele açısından çok önemli olduğuna işaret edildi.

Pandeminin bu döneminde, KKTC’de ve tüm dünyada özellikle Omicron varyantın hakim olması ile vaka sayılarında ciddi artış görüldüğü ifade edilen açıklamada, “Aşısız insanlarımızın kaybedilmesini üzülerek takip etmekteyiz. Kayıplarımızı azaltmak ve hayata devam edebilmemizin yolunun maske, mesafe, hijyen, bulunduğumuz ortamların havalandırılması, aşılama ve artık enfekte kişilerin zamanında tedavisi olduğu açıktır” denildi.

“5-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR AŞILANMALI MI”?

Pandeminin başından beri dünyada milyonlarca 3-11 yaş aralığındaki çocukta COVID-19 enfeksiyonu görüldüğü ve genellikle hafif enfeksiyona neden olsa da, çocuklarda da ağır enfeksiyon, hastaneye yatış ve kayıp görülebildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çocuklar da COVID-19 nedeni ile hasta olabilir.COVID-19 hastalığı nedeni ile kısa dönemde solunum sıkıntısı, uzun dönemde bilinen MIS-C ve bilinmeyen birçok ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. COVID-19 pozitif olduktan sonra evde, okulda veya kreşte arkadaşları ve yüksek riskli akrabalarına bulaştırabilirler. Pozitif olmaları nedeni ile hem eğitim hem de sosyal yaşamdan izole olmanın ciddi sorunları ile karşılaşabilirler. Çocuklarda da hayati risk oluşturmaktadır”.

Açıklamada, “Multisistem İnflamatuar Sendrom’un (MIS-C) COVID-19 ile enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra, çocuklarda, kalp, akciğer, böbrek, beyin, cilt, göz veya mide-bağırsak dahil olmak üzere farklı vücut bölümlerinin iltihaplandığı ve hayati tehlike oluşturabilen ciddi bir sorun” olduğu bilgisi yer aldı ve “MIS-C vaklarının %20’sinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Ayrıca, Diyabet, Astım, kalp hastalığı, savunma yetmezliği gibi kronik hastalığı olan çocukların ağır enfeksiyon ve hayati risk oluşturabilecek ciddi komplikasyonlarla karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir” denildi.

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5 yaş üstü çocukların aşılanması ile Covid-19 enfeksiyonu geçirme ihtimallerinin ciddi oranda düşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“5 yaş üstü çocukların aşılanması, ile aşı için uygun olmayan 5 yaş altı kardeş ve enfekte olma durumunda ağır hastalık geçirme riski olan aile bireylerinin korunmasına yardımcı olacaktır. Aşı, çocukların COVID-19’a bağlı ağır hastalık geçirmelerini önleyecektir. 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması, onların eğitimlerine ve sosyal etkinliklerine devam etmelerini sağlayacaktır. Bu da sürdürebilir yüz yüze eğitim, çocukların sosyal gelişimi, yani gelecekleri için hayati derecede önemlidir.”“COVID-19 AŞILARI 5-11 YAŞ GRUBU İÇİN GÜVENLİDİR”Çocuk dozu m-RNA aşıları rutin kullanma girmeden önce yapılan çalışmada 3109 çocuğun aşılandığı anlatılan KTTB açıklamasında, herhangi bir orta veya ağır yan etki gözlenmediği belirtildi.Açıklamada şu bilgiler verildi:“3 Kasım -19 Aralık 2021 arasında ABD’de 5-11 yaşa toplam 8.7 milyon doz Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı uygulanmıştır. 4,249 yan etki bildirilmiş ve bunların 4,149 (%97.6) u ciddi olmayan lokal şişlik, ağrı, kızarıklık baş ağrısı vb yönündedir. Esas mRNA aşıları ile ilgili korkulan nadir fakat ciddi yan etki miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve perikardit (kalbin dış zarının iltihaplanması) dir. 5-11 yaş grubu için ABD’de yapılan 8 milyon dozda sadece 11 vakada gösterilmiştir. Bu sonuçlar, bu ciddi yan etkinin bu yaş grubunda oldukça nadir olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İddiaların aksine, Covid 19 mRNA aşılarının kısırlık yaptığına yönelik herhangi bir bilimsel veri yoktur. Bu sadece kanıtlanmamış bir iddiadır”.“AŞI HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR”!COVİD-19, SARS-Cov-2 enfeksiyonunun hem erişkinlerde hem de çocuklarda ciddi, ağır hastalığa, hayati risk oluşturan sonuçlara neden olabildiğine dikkat çekilen açıklamada bu nedenle çocukların aşılanması çağrısı yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “5-11 yaş için ilgili 2 doz (10 μg, 0.2mL) 3 hafta ara ile uygulanması önerilmektedir. Aşı sonrası kolda ağrı, kızarıklık ve şişme gözlenebilir. Çocuğunuzda yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş ve mide bulantısı gözlenebilir. Bu durumda aspirin dışı parasetemol veya ibuprofen kullanılabilir.Sürdürülebilir yüz yüze eğitim, maske-mesafe kuralları içinde sosyal yaşamın ve ekonomik yaşamın devamı için mutlaka Covid-19 aşılarının zamanında yapılması hayati derecede önemlidir”.