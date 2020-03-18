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‘Ailelerinin içi rahat olsun yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar’

‘Ailelerinin içi rahat olsun yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar’
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karantina kararı ertesinde gelen ilk uçaktaki tüm yolcuların kalacakları odalara yerleştirildiklerini açıkladı.

Özersay paylaşımında;

“Saat sabahın 3’ü, karantina kararı ertesinde gelen ilk uçaktaki tüm yolcular az önce kalacakları odalara yerleştirildiler, ailelerinin içi rahat olsun çocukları, yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar, yerinde gördüm, gözlemledim￼. Dünyanın sorunu haline gelen Bu krizin içinden ￼￼toplum olarak dayanışma halinde bir biçimde çıkacağız￼.￼ herkese iyi sabahlar.” dedi.

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