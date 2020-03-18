‘Ailelerinin içi rahat olsun yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karantina kararı ertesinde gelen ilk uçaktaki tüm yolcuların kalacakları odalara yerleştirildiklerini açıkladı.

Özersay paylaşımında;

“Saat sabahın 3’ü, karantina kararı ertesinde gelen ilk uçaktaki tüm yolcular az önce kalacakları odalara yerleştirildiler, ailelerinin içi rahat olsun çocukları, yakınları sağlıklı ve güvenli bir ortamdalar, yerinde gördüm, gözlemledim￼. Dünyanın sorunu haline gelen Bu krizin içinden ￼￼toplum olarak dayanışma halinde bir biçimde çıkacağız￼.￼ herkese iyi sabahlar.” dedi.