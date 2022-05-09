Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle “Ailem Benim Gailem” sloganıyla etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler, 17 Mayıs’ta Lefkoşa'da yapılacak yürüyüş ve parti ile sona erecek.

Etkinlikler için, yirmiye yakın örgütün oluşturduğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi Köşklüçiftlik’teki Kuir Kıbrıs Derneği lokalinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan basın bildirisi okundu.

Bildiride, okul kitaplarında, sosyal çevrelerde, makul ailenin “anne baba ve çocuklardan” oluştuğunun anlatıldığı, bunun dışındaki her tür aile yapısının yok sayıldığına işaret edildi.

LGBTİ+’lara yönelik şiddetin kamusal alanda meşru göründüğü, eşcinsellere karşı “eşcinselliğe saygımız var fakat gözümüze sokmasınlar ne yapacaklarsa evde yapsınlar” anlayışının savunulduğunu, bazı milletvekillerinin “bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler yoktur” ifadelerini kullandığına işaret edildi ve “tüm bu söylemlere ve uygulamalara karşı sesimizi yükseltiyoruz ve tekrardan haykırıyoruz, hayatın her alanında LGBT+ lar vardır ve var olmaya devam edecek” denildi.

Eylemde sloganla ilgili olarak Kuir Kıbrıs Derneğinden Erman Dolmacı, “Aile kurma çeşitleri birden farklı olabilir, iki erkek ve bir çocuk da aile olabilir, yalnız bir anne çocuğuyla da aile olabilir veya bir lezbiyen çift de aile olabilir. Bizler de kendi ailelerimizi seçebiliriz” dedi.