AK Parti KKTC Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti KKTC Temsilciliği, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Öztekin, “Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda katılma fırsatı vererek saygı gösterilmesi gerekmektedir” diyerek, sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Öztekin, gün dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da kadınlar gününü kutladıklarını kaydetti.