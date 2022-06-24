AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Sağlık Bakanı Altuğra'yı ziyaret etti...

TBMM- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'yı bakanlıkta ziyaret etti.

Bakan Altuğra, daha önce kendisinin ülkemiz adına TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttüğünü, bu süre içerisinde Konya Milletvekili Orhan Erdem ile tanışma fırsatı bulduklarını, kendisine yapılan bu ziyaret nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Erdem, KKTC’ye ziyarette bulunduklarını ve Bakan Altuğra'ya yeni görevinde başarılar dilemek için bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede sağlıkla ilgili gelişmeler, ihtiyaç duyulan her konuda iş birliğinin devamı ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 16:51