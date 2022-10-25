AK Parti yeni KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer oldu

AK Parti KKTC Temsilcisi Sıtkı Öztekin, görevini Fahri Yönlüer’e devretti. Bu çerçevede, temsilcilikte bir devir teslim töreni gerçekleştirildi.

BRT'de yer alan habere göre, törene, KKTC'de temaslarda bulunan AK Parti Diş İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Âlâ da katıldı.

ÂLÂ: “DOĞRU DÜRÜST, NE YAPTIĞINI BİLEN BİR DIŞ POLİTİKA İZLİYORUZ”

Devrim teslim töreninde, KKTC temaslarına işaret eden Âlâ, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Âlâ, KKTC’nin egemen bir devlet olarak uluslararası platformlarda yerini almasını destekleyecek bütün politikaların arkasında olduklarını da vurguladı.

"Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadan ama kimseye de bizim hakkımıza hukukumuza müdahale etme hakkı vermeden, doğru dürüst, ne yaptığını bilen bir dış politika izliyoruz" ifadelerini kullanan Âlâ, bu dış politikanın dünyadan da takdir topladığını ve netice aldığını belirtti.