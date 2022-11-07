Akansoy, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kızılyürek’le görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’le görüştü.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs’ın içinden geçtiği zor koşulların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler de ele alındı.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği toprağı olduğu ve Kıbrıs Türk toplumunun AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulan görüşmeye ilgili açıklamada, “Bu çerçevede gerek Avrupa Parlamentosu içerisinde, gerekse AB kurumları bağlamında Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının daha da ileriye götürülmesi ve federal Kıbrıs mücadelesinde CTP ile birlikte hareket etme noktasında görüş birliğine varıldı” denildi.