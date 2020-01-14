Akansoy: "Başbakan ‘ben böyle düşünürüm,  İçişleri Bakanı böyle düşünür’ diyemez"

CTP Milletvekili Asım Akansoy Mecliste “İdari ve Ekonomik Sorunlar” konusunda konuştu.

2014’te Anayasa değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara işaret eden Akansoy, “Anayasa değişikliği insan onuruna yakışır bir yaşamın tesisi içindi. Bunun hayat bulmaması bizim için kayıptı” dedi.

CTP’nin en azından 2014’te yapılan çalışmaların dikkate alınmasını talep ettiğini anımsatan Akansoy, yerel seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliğinin halka iyi anlatılmadığını belirtti.

“Anayasa değişikliğinin herhangi bir seçimle yapılması düşünülmemeli” diyen Akansoy, “Tüm partilerin görüşleri dikkate alınmalı, çalışmalar ad-hoc komitede ele alınmalı ve 2014’teki çalışmaları dikkate alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet milletvekillerinin 2 Ocak tarihinde Anayasa değişikliği önergesi sunduğunu, bu değişikliğin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yapılmasının istediğini belirten Akansoy, “Yüksek Mahkeme’nin ve Baro’nun girişimi yeterli değil, yasamanın sorumluluğu var. Siyasi partilerin görüşleri dikkate alınmalı ve ortak yol haritası çizilmeli. Hükümetin çalışmasından tatmin olmadık, mutlu değiliz” dedi.

“Bu ülkede bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç var ama bizi yarım yamalak bir işin işine soktular” şeklinde konuşan Akansoy, “Eğer ‘ben yaptım’ olur mantığı ile hareket ederseniz, anayasayı değil hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Hükümeti ciddiyet ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ciddi yasal düzenlemeler politik konular haline getirilmemeli” dedi.

İmar planı konusunda da konuşan Akansoy, imar planında önceliğin kamu yararı olduğunu vurguladı, Lefkoşa’daki rant grubunun İskele için bir şey söylemesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Akansoy, “Planlama esastır. Bunu dikkate almalıyız. Hükümet de bir bütündür. Başbakan ‘ben böyle düşünürüm, İçişleri Bakanı böyle düşünür’ diyemez. Bu sorumsuzluktur. İçişleri Bakanı sesini çıkarmalı. Biz imar planı konusunda Sayın Baybars’ı takdir ettik. Altında imzanız olan metne sahip çıkın Sayın Bakan... Eğer bunu yapamayacaksanız af dileyin” şeklinde konuştu.

Akansoy, siyaset kurumunun yıpratılmaması gerektiğini de belirtti.