Akansoy: Bu rezalete sessiz kalmayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yerel seçim öncesinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayları lehine sokağa çıktığını öne sürerek eleştirilerde bulundu.
Akansoy yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Hal böyle iken; son günlerde Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi lehine sokağa çıktığı, aday tanıtımlarında boy göstermeye başladığı ve tüm etik değerleri bir kenara ittiği görülmektedir. Tatar’ın yerel seçimlerde bir partiden yana tavır sergileme gayretleri tarafsızlık ilkesi ve siyasi etikle kesinlikle bağdaşmaz. Kaldı ki; işgal ettiği makamda yerine getirmesi gereken sorumluluklarını bir tamam yerine getirmişçesine Tatar’ın “sokağa çıkması”nın da halk nazarında bir karşılığı yoktur. Seçim ve Halkoylaması Yasasına göre Cumhurbaşkanı’nın bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla faaliyet yürütmesi yasak olduğu gibi, bu makamın araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları da yasak ve suçtur. Bu gerekçelerle, Tatar’ın bir an önce Anayasa’da sorumluluğu olan toplumun birlik ve bütünlüğünü tarafsız bir şekilde temsil etme yükümlülüğü ve siyasi ahlak ve etik çerçevesinde hareket etme zorunluluğu olduğunu hatırlatır, sürdürülmesi halinde yaşanan bu rezalete sessiz kalmayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”