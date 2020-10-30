Akansoy: "CTP’de görev bitmez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kendi adıma asla bir yorgunluk içinde değilim. Özellikle halkın çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yorulmak, bizim literatürümüzde olmaz” dedi.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

Toplumun CTP’ye çok daha fazla ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Parti çalışmalarımızın elbette daha da gelişmeye ihtiyacı var. Bu bağlamda bir karar aldım. Kendi adıma asla bir yorgunluk içinde değilim. Özellikle halkın çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yorulmak, bizim literatürümüzde olmaz. Yaklaşık bir yıl önce göreve başlama ve yakın bir süre önce ayrılma gerekçelerimi, Parti Genel Başkanı tüm ayrıntıları ile birlikte bilmektedir. Bu görevi kendisi ile yaptığım görüşme üzerine kabul etmiştim. Yine birlikte görüşerek sonlandırdım. CTP’de görev bitmez. Halkın beklediği daha güçlü ve etkili bir CTP için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.