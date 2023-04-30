Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “barışa ve emeğe sahip çıkmak” için halkı yarın yapılacak iki toplumlu 1 Mayıs etkinliğine katılmaya çağırdı.
“Emeğin değerini bulması, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz” diyen Akansoy, “Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hade 1 Mayıs’a!” dedi.
Akansoy, bu yıl, adanın her iki tarafından sendikaların ortaklaşa düzenlediği ve “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” temasıyla yapılacak kutlamada bir kez daha emekçilerin haklarının genişletilmesi için “omuz omuza” olacaklarını ifade etti.
Akansoy, “CTP olarak ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceklerini” de yineledi.