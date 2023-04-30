Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “barışa ve emeğe sahip çıkmak” için halkı yarın yapılacak iki toplumlu 1 Mayıs etkinliğine katılmaya çağırdı.

“Emeğin değerini bulması, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz” diyen Akansoy, “Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hade 1 Mayıs’a!” dedi.

Akansoy, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi ekonomik krizin gölgesinde kutlandığını belirterek, bundan iki yıl önce tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle işçilerin sosyal ve ekonomik haklarının büyük kayıplara uğradığını, salgın sonrasında dünya çapında enflasyon probleminin baş gösterdiğini, ülkede de TL kullanımından kaynaklanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yaşandığını ve bu koşullarda emekçilerin alım gücünün günden güne düştüğünü kaydetti. Akansoy, ülke insanının kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemlerin ise hükümet tarafından alınmadığını ileri sürdü.

Akansoy, bu yıl, adanın her iki tarafından sendikaların ortaklaşa düzenlediği ve “Dayanışma-Yeniden Birleşme-Sosyal Adalet” temasıyla yapılacak kutlamada bir kez daha emekçilerin haklarının genişletilmesi için “omuz omuza” olacaklarını ifade etti.

Akansoy, “CTP olarak ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceklerini” de yineledi.