Akansoy: “Hem muhalefeti güçlendireceğiz hem de hükümet etme talebini yükselteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Kongresi yapıldı. Altı yıl aradan sonra Dikmen’de yeniden CTP Gençlik Örgütü kuruldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongreye, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da katılarak konuşma yaptı.

CTP Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ olurken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Bingül Kurtoğlu, Ali Gülakdeniz, Nihat Öztumen, Evren Nalbant, Salih Akinsel, Tahsin Arova.

-Akansoy: “Memleket tarihin en kötü dönemlerinden birinden geçiyor”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, kongrede yaptığı konuşmada, Dikmen’de kadın örgütünden sonra, gençlik örgütünün kurulmasından dolayı gururlandıklarını söyledi. 6 yıl aradan sonra Dikmen’de ilk kez gençlik örgütünün kurulduğunu belirten Akansoy, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Memleketin, tarihin “en kötü” dönemlerinden birinden geçtiğini belirten Akansoy, “Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar büyük rezalet görmedi” dedi. “Ülkede her gün yeni bir olayla karşılaşıldığını, hükümet ettiğini iddia edenlerin demokrasiyi de yerle bir ettiğini” savunan Akansoy, “Biz bu ülkenin yurtseverleri olarak birbirimize tutunarak adaleti, insan haklarını savunacağız. Çocuklarımız eylül ayında okullarına çadırlarda devam edecek. Okullarda taş, taş üstüne konulmadı. Hükümet ettiğini iddia edenler hiçbir şey yapmıyor. Bu hükümetin, bu halka en ufak faydası yoktur” dedi.

CTP’nin önümüzdeki süreçte hem muhalefetini güçlendireceğini hem de hükümet etme talebini yükselteceğini vurgulayan Akansoy, dayanışma içerisinde olmanın önemine işaret etti. Akansoy, kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

-Talat: “Birlikte üreteceğiz, birlikte yürüyeceğiz”

Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, Dikmen örgütünün, en aktif örgütlerden biri olduğunu belirtti. 6 yıllık aradan sonra Dikmen’de gençlik örgütü kurulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Talat, “Bunu diğer bölgelere yayma görevini de hatırlatmak istiyorum. Birlikte üreteceğiz, birlikte bir masanın etrafına oturacağız. Sorunları aşmak için çaba göstereceğiz. Gençlik örgütlenmesi, gençlerle yapılır. Gençler tüm süreçler içerisinde yer almalıdır. Yoldaşlık ilişkileriyle hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

-Mevlit: “Gençlik geleceği değil, bugün”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, “6 sene sonra burada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Görev alacak arkadaşlara başarılar dilerim” dedi. “Önümüzdeki dönem zor ama umutluyuz” diyen Mevlit, mücadelelerinin devam ettiği kaydetti. Dünden daha çok çalışacaklarını ifade eden Mevlit, “Gençlik gelecek değil, bugün” diye ekledi.

-Karaca: “Gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Yaşar Karaca da, gençlerin bu tür yapılanmaların içinde bulunmasının önemli olduğunu belirterek, “Hükümet ettiğini iddia edenlerin güttüğü politikaların gençleri ülkeden uzaklaştırdığını” savundu. Karaca, “Bu akşam 6 yıldan sonra gençlik örgütünün bir araya gelmesi çok önemlidir. Bütün gençlere çok teşekkür ederim” dedi.

-Sipahi: “Dikmen’de uzun bir aradan sonra gençlik örgütü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Dikmen’de uzun bir aradan sonra örgüt kurulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi, yerelden örgütlenmenin önemine işaret etti ve ilçe olarak çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydetti. CTP’yi bekleyen bir iktidar süreci olduğunu belirten Sipahi, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, hayatın her alanına etki ettiğini de belirtti.

-Gündağ: “Güçlerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz”

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı Başkan Gülcem Gündağ, “Çok büyük bir heyecanla bu göreve başladıklarını” belirterek, göreve gelirken sorumluluklarının bilincinde olduklarını, CTP’nin halkın tek umudu olduğunu söyledi. Gündağ, “Bugünkü heyecan ve umutla federal bir Kıbrıs’ta uyanıncaya dek mücadelemiz sürecek” dedi.