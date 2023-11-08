Akansoy ile Toros, İrlanda’da temaslarını sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ile CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, İrlanda’nın Dublin ve Belfast kentlerinde "Kıbrıs Diyalog Formu" tarafından düzenlenen programa katıldı.

Önceki gün başlayan 11 Kasım’a kadar devam edecek program, “Kuzey İrlanda Barış Sürecinin Etkileri” başlığı altında devam ediyor.

Partiden verilen bilgiye göre, çalışmalarına yarından itibaren Belfast’ta devam edecek Kıbrıs heyeti kurumsal ve siyasi yetkililerle, parti temsilcileri ve milletvekilleriyle görüşecek.

Kıbrıs heyetinde, CTP, UBP, DP, HP temsilcilerinin yanı sıra eski müzakereci, CTP eski Milletvekili ve Bakanı Özdil Nami de yer alıyor.

CTP’yi Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış ilişkiler Sekreteri Fikri Toros temsil ederken, Kıbrıs’ın güneyinden ise AKEL, DİSİ, Yeşiller, DEPA temsilcilerinin yanı sıra eski müzakereci Andreas Mavroyannis de çalışmaya katılıyor.