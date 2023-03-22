Akansoy: “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı bir an önce geri çekilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının bir an önce geri çekilmesi ve halkın yararına olacak şekilde adımlar atılmasını istedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Akansoy, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) ve partimizin defalarca yaptığımız uyarıları ve önerileri dikkate almayanlar, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile AKSA’ya yeni imtiyaz vermeye çalışmaktadır. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı bir an önce geri çekilmeli ve halkın yararına olacak şekilde adımlar atılmalıdır. Bu çerçevede yarın toplanacak Meclis Komitesine AKSA’nın davet edilmesi ve Rekabet Kurulunun göz ardı edilmesi, maksadın ne olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Peşkeş olarak tanımladığı bu adımın gerçekleşmesinin, “yurttaşların pahalı elektrik kullanımına devam etmesine sebep olacağını ve zaten hayat pahalılığı altında ezilen, alım gücü yerlerde sürünen yurttaşların, daha da yoksullaşmasına, sanayicinin, üreticinin yüksek maliyet girdileri nedeniyle gerekli üretimi yapamamasına” neden olacağını ifade eden Akansoy, şöyle devam etti:

“Daha önce yapılan 15 yıllık sözleşmeyle de KIB-TEK yüz milyonlarca dolar zarara uğratılmıştır. AKSA’yı zengin etmek için elinden geleni yapan ‘hükümet’ Kıbrıs Türk halkını değil, çıkar gruplarını düşünmektedir. CTP, her zaman olduğu gibi adrese teslim ihalelerin de peşkeşlerin de karşısında durmaya devam edecektir”

2019 yılında dörtlü hükümet döneminde iki adet santral için çıkılan uluslararası ihalenin, hükümetin bozulması nedeniyle sonuçlanamadığını ifade eden Akansoy, “Söz konusu dönemden sonra kuruma, en küçük bir yatırım girişiminde bile bulunulmamıştır” dedi ve şunları kaydetti:

“Ardından gelişen süreç, ciddi spekülasyonları beraberinde getirmiş, ‘KIB-TEK mafyasından’, ‘enerji mafyasından’, ‘ihale mafyasından’, ‘çeteden’ bahsedilmeye başlanmıştır. Peki hükümet bu mafyanın üzerine neden gitmemiştir, neden denetlenmemiş, soruşturulmamış ve konu yargıya taşınmamıştır? Bunu yapmayan ‘hükümet’, tüm bu yaşananlardan bizzat sorumludur.

Büyük sermaye gruplarının peşinden koşan, yurttaşların çıkarını ve refahını değil, çıkar gruplarını zengin etmeyi düşünen zihniyetin, uzun bir ömrü kalmamıştır. Uzun ömrü kalmayan ve bu halkın gailesini çekmeyen zihniyetin, giderayak kurum ve kuruluşlarımızı çıkmaza sürüklemesine ve kendi öz kuruluşlarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz.

KIB-TEK’in AKSA’ya iki yılda ödediği fazladan parayla AKSA’nın ülkedeki kurulu santrallerinin tamamını satın almanın mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatır, EL-SEN’in mücadelesinde yalnız olmadığını kamuoyuna duyurmak isteriz.”