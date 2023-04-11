Akansoy Kavazoğlu ve Mişaulis’in anma törenine katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 1965’te öldürülen Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anma törenine katıldı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kavazoğlu ve Mişaulis öldürülmelerinin 58. yılında, Lefkoşa ve Dali’de AKEL ve DEV-İŞ işbirliğiyle düzenlenen törenle anıldı.

Güney Lefkoşa’daki Pera Horio bölgesinde toplanan “Antifaşist Yürüyüş Korteji”, ilk olarak Dali’deki Halk Örgütleri Binası önüne geldi. Örgütler burada bir miting gerçekleştirdi. Mitingde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Kavazoğlu’nun anıt mezarına gidilerek çiçekler bırakılmasıyla tören sona erdi.