Akansoy “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konuşma yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy bu bölümde “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konuşma yaptı.

Maronit’lerin KKTC’deki köylerine dönüşü konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamaya işaret eden Akansoy, o günden bugüne konuyla ilgili hiçbir ilerleme yaşanmadığını kaydetti.

Maronitlerin durumunun “içler acısı” olduğunu söyleyen Akansoy, herkesin bu konuda ortak duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

Maronitlerin mavi kimlik kartı ile yaşadıklarını ve pek çok haktan mahrum olduklarını söyleyen Akansoy, “neden bu sorun üzerine gidilmiyor” diye sordu.

Akansoy ilgili bakanlardan, konuyla ilgili yapılanların ve yapılması planlananların açıklanmasını istedi.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili köşe yazısını kürsüden okuyan Akansoy, ayrımcı yaklaşımların ortadan kaldırılması, birlik halinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akansoy, Kıbrıs sorununda ortak bir dil birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.