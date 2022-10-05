Akar: "Garantörlük haklarımızı kullanmaya, sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlıyız"

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı, düzenlenen törenle başladı.

Hava Harp Okulu'ndaki törene, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte katıldı.

Türkiye'nin, Kıbrıs'ta garantörlük haklarını kullanmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destekler… Ne yaparsanız yapın, Mehmetçik 7 gün 24 saat görevinin başında, herhangi bir oldubittiye müsaade etmemek için tedbirimizi almış bulunuyoruz. Biz konuşalım, görüşelim diyoruz ama bu konuda karşı tarafın yaptıkları ortada. Biz 'hakkımızı çiğnetmeyiz, oldubittiye müsaade etmeyiz' diyoruz. Bunu tehdit olarak algılamayın. Diğer taraftan da 'gelin görüşelim, diyalog' diyoruz. Bunu da zafiyet olarak algılamayın. Biz hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız, buna da çok şükür muktediriz."