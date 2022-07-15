Akaryakıt fiyatında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. Bu, temmuz ayında yapılan üçüncü akaryakıt indirimi olurken , indirim sadece kurşunsuz benzinde olacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı. Buna göre, 95 oktan 22.52TL, 98 oktan benzin ise 22.82TL olacak. İndirimli satış fiyatları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Şu anda 95 oktan benzin 23.81 TL/Lt, 98 Oktan benzin 24.10 TL/Lt, Euro Diesel 24.86 TL/Lt ve gazyağı 23.23 TL/Lt’den satılıyor. 1 Temmuzdan itibaren akaryakıta üçüncü kez indirim yapılıyor.