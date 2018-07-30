AKARYAKIT FİYATLARI BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ARTIYOR

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren artıyor

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, akaryakıt fiyatları konusunda basın toplantısı düzenledi. Dünya akaryakıt fiyatları ile KKTC’deki akaryakıt fiyatlarını karşılaştıran Denktaş, “dünyada akaryakıtın ucuz olduğu üçüncü ülkeyiz” dedi.

Dünyada artan petrol fiyatları nedeniyle sürekli akaryakıt fiyatlarının arttığını ancak KKTC halkına bu artışın sürekli yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Denktaş, akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 95 ve 98 oktan benzin ile yaz yağına 10’ar kuruşluk mazota da 5 kuruş artış olacağını açıkladı ve vatandaşa en ucuz akaryakıt vermeye çalıştıklarını belirtti.