Akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi. Bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 9.14 TL/lt, 98 oktan benzin 9.30 TL/lt, Euro Diesel 8.78 TL/lt ve gazyağı 8.75 TL/lt’den satışa sunulacak.
Emirnameye göre, 8.80 TL/lt’den satılan 95 oktan benzin 9.14 TL/lt’ye, 8.96 TL/lt’den satılan 98 oktan benzin 9.30 TL/lt’ye, 8.44 TL/lt’den satılan Euro Diesel 8.78 TL/lt’ye ve 8.39 TL/lt’den satılan gazyağı 8.75 TL/lt’ye satılacak.
Akaryakıt fiyatları en son 28 Ekim’de düzenlenmişti. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.