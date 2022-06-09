Akaryakıt fiyatlarına yaklaşık 2,5 TL ile 5 TL arasında zam

Akaryakıtta yeni fiyat düzenlemesine gidilerek 95 ile 98 oktan benzinin litresine yaklaşık 2,5 TL, Euro Dizel ile yaklaşık 5 TL’lik artış yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe giren emirnameye göre, 95 oktan kurşunuz benzinin litresi 23.54’ten, 26 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 23.81’den 26.28 TL’ye, Euro Dizelin litresi 22.19’dan 27 TL’ye, gazyağının litresi 21.58’den 25, 50 TL’ye yükseldi.
Akaryakıt fiyatları en son 26 Mayıs’ta düzenlenerek, 27 Mayıs’ta yürürlüğe girmişti.