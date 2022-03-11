Akaryakıta beklenen zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından sonra geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 18.75 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 19 TL’ye, Euro dizelin litresi 21.07 TL’ye ve gazyağının litresi de 19.46 TL’ye yükseldi.

2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’ne göre zamlı fiyatlar 11 Mart’tan yani gece yarısından sonra geçerli olacak.

KKTC’de 4 Mart'tan beri kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 14.73 TL’den, kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 14.97 TL’den, Euro dizelin litresi 14.62 TL’den ve gazyağının litresi de 14.13 TL’den satılıyordu.

Buna göre, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresine 4.03 TL, 95 oktan kurşunsuz benzine 4.02 TL, Euro dizele 6.45 TL ve gazyağına da 5.33 TL zam yapılmış oldu.