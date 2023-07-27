Akaryakıta bu gece itibari ile zam geliyor!

Akaryakıta yine zam geliyor… Bu gece itibari ile gelecek olan zam ile akaryakıta bir buçuk ay içinde yedinci kez zam gelmiş olacak.Akaryakıta zam yolda… Bu gece itibari ile akaryakıta gelen zam 1,5 ay içerisinde yapılmış olan yedinci zam olacak.

Gelecek yeni zam ile birlikte fiyatlar şu şekilde olacak:

95 oktan benzin 27,26 TL’den 28,79 TL

98 oktan benzin ise 27,81 TL’den 29,35 TL

Euro Diesel 24,85 TL’den 27,44 TL

Gazyağı 24,77 TL’den 26,85 TL

Yapılan yeni düzenlemeye göre, bu gece yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 oktan 1.53 TL, 98 oktan 1.54 TL Euro Diesel fiyatı 2.59 TL, gazyağı fiyatı ise 2.08 TL arttı.