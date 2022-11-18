Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında yapılan yeni düzenlemeyle bu gece yarısından itibaren 95 oktan benzin 21.80 TL/lt, 98 oktan benzin 22.11 TL/lt, Euro Diesel 24.03 TL/lt ve gazyağı 23.22 TL/lt’den satışa sunulacak.

Akaryakıt, 2 Kasım'dan beri 95 oktan benzin 22.80 TL/lt, 98 oktan benzin 23.11 TL/lt, Euro Diesel 25.46 TL/lt ve gazyağı 24.22 TL/lt’den satılmaktaydı.