Akaryakıta zam

ASIM AKANSOY GAZETECİ ALİ KİŞMİR’İN GÖREVİNE SON VERİLMESİ İLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMADA BULUNDU.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy yazılı açıklama yaparak gazeteci, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in görevine son verilmesine karşı üzüntüsünü dile getirdi.

Yaptığı açıklamada gazeteci Ali Kişmir’e destek çıktığını belirten Akansoy: “Gazeteci, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e yönelik baskıcı ve tahammülsüz tavrı üzüntüyle öğrendik. Ali Kişmir’in görevine son verilmesi demokrasimiz açısından son derece üzücüdür. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldığımızı yinelerken, gazeteci Ali Kişmir’e dayanışmamızı belirtiriz.”

Asım Akansoy, düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldığını belirterek Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Üstel yönetimi için “Saray’dan gazeteci kovan bu zihniyet” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023, 18:57