Akaryakıta zam yok

Dünya piyasalarındaki artışa rağmen zor günlerden geçen halkın ekonomik yükünü artırmamak için akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı açıklandı.



Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:“Son günlerde dünya piyasalarında akaryakıt fiyatlarında bir artış görülmektedir. Bu bağlamda bu artışa göre bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0. 33 kuruş, dizelin litresine 0.31 kuruş, gözyaşına ise 0.27 kuruş fiyat artışı yapılması gerekmesine rağmen, hükümetimiz zor günlerden geçen halkımıza ekonomik yük bindirecek böyle bir artışın yapılmamasını ve kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır. Söz konusu artış vatandaşa yansıtılmazken Devlet maliyesinin bundan kaynaklanacak kayıp Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacaktır.”