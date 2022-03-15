Akaryakıtta indirim

Akaryakıt fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değer kaybı nedeniyle, akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 95 ve 98 Oktan Kurşunsuz Benzinin Litresinde 1.42 kuruşluk, Euro Diesel’in Litresinde 3 TL, Gazyağı’nın litresinde ise 2.44 kuruşluk indirim yapıldı.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle,

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin 18.75 TL’den 17.33TL’ye, Kurşunsuz 98 Oktan Benzin 19.00 TL’den 17.58 TL’ye, Euro Diesel 21.07 TL’den 18.07 TL’ye ve Gazyağı da 19.47 TL’den, 17.02 TL’ye çekildi.

Açıklamada bundan böyle, akaryakıt hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki günlük değerler dikkate alınarak fiyat uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle, dünyada ve bölgemizde baş gösteren ekonomik dalgalanma, petrol ve gıda fiyatlarında inişli çıkışlı grafik, hükümetimiz tarafından dikkatle incelenmektedir. Yakın döneme ilişkin ekonomik ve mali öngörülerimiz üzerinde hassasiyetle çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşımızı, global krizden uzak tutmak, alım gücüne güç katmak en büyük hedefimizdir.”