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Akçay da çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı

Akçay da çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı
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07.02.2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Akçay’da bir açık alan içerisinde Ş.S. (E-51), İ.S.  (E-20), O.S. (E-26) ve A.S. (E-19), aralarında çıkan tartışma sonucunda A.D. (E-51) ve M.D. (E-51) ile kavga etmişlerdir. Kavga sırasında İ.S. tasarrufunda bulunan bıçağı M.D.’nin (E-51) sol göğüs kafesine bir kez sokmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. Mesele ile ilgili olarak adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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