Akçın, Güzelyurt bölgesinin Türkiye’den gelen suya ihtiyacı olduğunu belirtti

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Turgut Akçın, Güzelyurt bölgesinin, tarım amaçlı sulama suyu için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Akçın, ülkenin meyve ve sebze ihtiyacının Güzelyurt bölgesinden sağlandığını, bölgede su yetersizliği yaşandığını, dolayısıyla Türkiye’den gelen suya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Akçın, Güzelyurt ve Mesarya sulama suyu konusunda yazılı açıklama yaptı.

Yetkililerle yaptıkları toplantılarda suyun daha çok Mesarya bölgesinde kullanılacağına ilişkin izlenimler edindiklerini söyleyen Akçın, adanın meyve ve sebze ihtiyaçlarının Güzelyurt bölgesinden tedarik edildiğini, tarım topraklarının bu bölgelerde olduğunu söyledi.

Yeraltı su kaynaklarının yanlış kullanılması sonucu su sıkıntısı yaşandığını dile getiren Akçın, “2000’li yıllardan itibaren T.C’nin teşviki ve yardımları ile damla sulamaya geçildi ancak Güzelyurt Barajı çevresi birkaç kuyu hariç tümü tuzlandı” dedi.

Güzelyurt’un yüzde 90’ı Yayla, Güneşköy, Aydınköy, Gaziveren’in tümünün 5 bin ppm’nin üzerinde tuzlandığını, Bostancı, Akçay, Zümrütköy ve Mevlevi’nin ise saatte 10-15 ton saata düştüğünü, bunun da sulamada yetersiz kaldığını kaydeden Akçın, Güzelyurt’un Anavatan'dan gelen suya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“Mesarya toprakları tuzlu olduğundan suyun çok bir faydası olmayacaktır. Verimli topraklar hakkında çıkan raporları bilirkişilerin ( siyasi gözle bakan kişiler değil) kontrol edip karar vermelerini salık veriyoruz. Hayvanların ve hayvancılığın gelişmesi için içme su ihtiyacını karşılamak kış aylarında ise mısır, sudan otu ve diğer hayvan yemi üretilmesi için pek tabidir ki Mesarya'ya da bu sudan verilmesi uygun olacaktır.” dedi.

Tarım Bakanlığı’na çağrıda bulunan Akçın, sulama sezonunun başladığını ve bazı birliklerin de 5 TL ton civarında ücret talep ettiklerini, tarımda kullanılan ve 3.90 civarında olan elektriğin fiyatının bir an önce tespit edilmesini talep etti.

Akçın, Cypfruvex’in yaklaşık altı ay önce almış olduğu ürünü ön ödeme hariç hiç ödeme yapmamasının üreticiyi tedirgin ettiğini ifade etti.