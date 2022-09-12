Akçın: "Narenciye üreticisi perişan..."

Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Derneği (KKNÜB), Cypfruvex’in bir an önce üreticiyi ve kesim paralarını ödemesini, hükümetin de elektrik konusunda bir an önce karar almasını istedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, üreticinin kontraktörü ödemesine rağmen, Cypfruvex’in halen konsantreye giden ürünün bedelini üreticiye ödemediğini belirtti.
Akçın açıklamasında şunları kaydetti:
Ada genelinde tarımda kullanılan elektriğin oranı yüzde 4’ün altında olup 3,94’tür; tarımda kullanılan elektriğin 2 TL civarına çekilip sabitleştirileceği söylenmişti ancak ne yazık ki bugüne kadar hiçbir karar üretilmemiştir. Böyle bir çalışma yapılmadı. Böyle bir çalışma var mı, yok mu bilinmiyor. Bu konu yalnız Tarım Bakanını değil tüm ülkeyi ve tüm halkı ilgilendirdiği için bütün hükümet üyeleri soruna çare üretmek durumundadırlar. Ne üretici ne de halk bu pahalılığın altından kalkabilir. Maaş artışları ile pahalılığın önüne geçilmek mümkün değildir. Pahalılığı önlemek için tek çare tarımda kullanılan elektriğin fiyatını aşağılara çekmekle mümkün. O zaman hem daha geniş alanlara sebze ekilir, meyve alanlarına daha iyi bakılır, üretimin artırılır ve halkın da daha ucuz sebze, meyve alabilmesi sağlanır.
Pahalılığın düşürülmesi tarımdan geçer. Bunun için ana girdi elektriğe yüzde 50 sübvanseye ile renkli mazota geçilerek üretimin ve üretilen ürünlerin ucuzlaması kolaylaştırılabilir. Halk daha ucuza ürün alıp ve geçimini daha rahat sağlayabilir. Özetle Cypfruvex’in bir an önce üreticiyi ve kesim paralarını ödemesi ve elektrik konusunda hükümetin bir an önce karar alması görüş ve düşüncesindeyiz.”