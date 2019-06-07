Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyetinden Dış Basın Birliği'ne ziyaret

Merkezi Antalya da olan, Akdeniz bölgesi gazeteciler cemiyetlerinden oluşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyeti ,KKTC Dış Basın Birliği Yönetimi ile buluştu.

Federasyon Genel Başkanı Mevlüt Yeni, KKTC temasları kapsamında bir çok üyesini tanıdığı ve bildiği Dış Basın Birliği ile biraraya gelmek istediklerini belirterek, ziyaret vesilesiyle karşılıklı işbirliklerini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’deki Gazeteci örgütleri ile işbirliğine her zaman büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede karşılıklı neler yapılabileceğine dair projeleri görüştüklerini ifade etti.