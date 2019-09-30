banner22

Akdeniz Köyü'nde kesinti

Akdeniz Köyü'nde kesinti
banner30

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Akdeniz Köyü’nde; Atatürk Caddesi, Rauf Raif Denktaş ve İnönü Sokakları’nda elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09:00 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında olacak.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden...
Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden...
  1. Dünya

banner24

banner25

﻿