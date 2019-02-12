Akdeniz ve Sadrazamköy’de bugün elektrik yok

Akdeniz ve Sadrazamköy’e bugün 5 saat boyunca elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bu sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında Akdeniz ve Sadrazamköy’ün elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.

TAK