Akdeniz’de çıkan kavgada 2 kişi ciddi şekilde yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Akdeniz köyünde iki grup arasında çıkan tartışmada iki kişi ciddi şekilde yaralanırken iki kişi de tutuklandı.
Polis bülteninde “yaralama, mülke tecavüz, ciddi darp ve tecavüz-i alet taşımak” başlığıyla yer alan olay dün sabah 07.30’da meydana geldi.
Ayrıca H.T., evde bulunan A.Z.’nin (K-44) gözüne yumruk vurarak onu ciddi şekilde darp etti.
Olayda yaralanan C.G. ve A.Z., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Polis, V.T. ve H.T.’yi tutukladı ve olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.