Akdeniz’de çıkan kavgada 2 kişi ciddi şekilde yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Akdeniz köyünde iki grup arasında çıkan tartışmada iki kişi ciddi şekilde yaralanırken iki kişi de tutuklandı.

Polis bülteninde “yaralama, mülke tecavüz, ciddi darp ve tecavüz-i alet taşımak” başlığıyla yer alan olay dün sabah 07.30’da meydana geldi.

Akdeniz köyünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.T.(E-42) ve H.T.(E-18) bir taraf olup, C.G’nin.(E-58) ikametgahına izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra V.T., C.G.’nin yüzüne kafasıyla vurup ciddi şekilde darp ettiği sırada, H.T. ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keserle C.G’nin başına vurmak suretiyle onu yaraladı.

Ayrıca H.T., evde bulunan A.Z.’nin (K-44) gözüne yumruk vurarak onu ciddi şekilde darp etti.

Olayda yaralanan C.G. ve A.Z., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis, V.T. ve H.T.’yi tutukladı ve olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.