Akdoğan'da ayine geldi, bayrağa saldırdı!

(kibrisgenctv.com-Burhan Canbaz)
Akdoğan’da yer alan bulunan Meryem Ana Kilisesinde Rumlar 45 yıl sonra Pazar günü ayin yaptı.
Ancak ayin yapan Rumların içerisinde bir kişi Akdoğan İlkokulunda ırkçı girişimlerde bulundu.
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ayinde yer alan bir Rumun Akdoğan İlkokulunda bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstününün hemen yanındaki gönder direğinden Türkiye bayrağını aldığı görülüyor.
Aynı şahıs yine İlkokulun içerisindeki panoda kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın fotoğrafını yerinden söktü.
Okul müdürü ve bölge halkı olaya büyük yepki gösterirken güvenlik kamerası kayıtlarının polis tarafından incelendiği belirtildi.