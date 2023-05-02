Aker, “Doğru ve yansız haberler ve bilgiler aktaran bir konuma gelmesi en büyük beklentimizdir”

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aker, Kıbrıs Türk medyasının “doğru ve yansız haberler ve bilgiler aktaran bir konuma gelmesi” temennisinde bulundu.

Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) ve Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Aker, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın bir çok ülkesinde basın özgürlüğünün tam olarak uygulanmadığını anımsamakta yarar vardır. Öte yandan yine dünyanın birçok ülkesinde medyanın belli amaçlar için kullanıldığı, halkı karamsarlığa sürüklemek ve/veya 5’nci kol faaliyetleri için ortam oluşturmak gibi hedeflere hizmet olduğu bir gerçektir. Kıbrıs Türk Basın Konseyi olarak medyamızın özgür, halkımıza hizmet eden, doğru ve yansız haberler ve bilgiler aktaran bir konuma gelmesi en büyük beklentimizdir.”

Aker, mesajında medya mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü de kutladı.