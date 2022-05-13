Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Akıl – Zeka Oyunları Turnuvası finalleri başladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Atatürk Spor Salonunda yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva finallerine ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden 160 öğrenci katılıyor.

Kaybedenin olmadığı bu turnuva ile eğlenceli ve yaş guruplarına uygun oyunlarla, akıl - zeka oyunları konusunda farkındalık yaratılması ve öğrencilerin gelişimi hedefleniyor.

İmzalanan protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı yüz okulda akıl ve zeka oyunları sınıfları kuruldu, eğitimler verildi ve yarışmalar organize edildi.

Yoğun bir katılımla okullarda organize edilen yarışmalarda birinci olan öğrenciler, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen finallere katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, gün içerisinde düzenlenecek tören ile takdim edilecek.