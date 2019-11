Akıncı: "Açık bir gündemle yol haritasını belirlemek amacıyla gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını, Kıbrıs’ın da bu barış ve istikrara katkı yapmasını istediklerini kaydederek, üçlü görüşmenin olacağı Berlin’e bu duygu ve düşüncelerle gittiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 2,5 yıla yakın süre sonra önemli bir inisiyatif aldığını kaydeden Akıncı, “Kıbrıs’ın geleceği için bunu iyi değerlendirmek gerek” vurgusunda bulundu.

Akıncı, Berlin’e açık bir gündemle, yol haritasını belirlemek üzere gittiklerini de belirterek, “Başlayacak bir sürecin sonuç odaklı olmasını, bizi çözüme ulaştırmasını istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın akşam Berlin’de yapılacak üçlü görüşme için KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’yı Ercan’dan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, GKK Komutan Yardımcısı Vekili 1. Alay Komutanı Albay Hakkı Aşık ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri uğurladi.

Akıncı, Berlin’e hareketinden önce basına açıklama yaptı.

“MESAFE ALINDI, MALZEME BİRİKTİ AMA ÇALIŞMA TÜMÜYLE SONUÇLANMADI”

Söze süreçle ilgili bilgi vererek başlayan Akıncı, Crans-Montana sonrasında BM Genel Sekreteri’nin taraflara değerlendirme çağrısında bulunduğunu, bir yıl geçtikten sonra tarafların da rızasını alarak Lute’u referans kavramları çerçevesinde uzlaşı sağlayabilmek adına görevlendirdiğini anımsattı.

Lute’un 1-1,5 yıl süren dönemde özellikle Kıbrıs’taki taraflarla ve garantörlerle diyalogu sürdürdüğünü, Eylül’ün ilk haftası hemen hemen her gün, bazen günde iki kez iki tarafla görüşme yaptığını hatırlatan Mustafa Akıncı, “Amaç referans kavramlarını yeni bir başlangıç noktası oluşturmak üzere tamamlayabilmekti” dedi.

Bu çalışmalarda mesafe alındığını, belli oranda malzeme biriktiğini ancak çalışmayı tümüyle sonuçlandırmanın mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun nedenleri biliniyor. Ben de yeri geldikçe bunları açıkladım” şeklinde konuştu.

"ÜÇLÜ GÖRÜŞME, GENEL SEKRETERİN TERCİHİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, üçlü görüşmenin perde gerisini şu sözlerle anımsattı:

“Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri her iki liderle ayrı ayrı telefonda görüştü. New York’ta Eylül ayında yapılan Genel Kurul çerçevesinde bizlerle bir araya geleceğini, bu buluşmanın ayrı ayrı olacağını, Genel Kurul sonrasında üçlü bir toplantı düşündüğünü duyurdu. Kendisiyle New York’ta yaptığımız görüşmede üçlü ya da beşli toplantıya açık olduğunu, bunlara önyargıyla yaklaşmadığını, her ikisinin de olabileceğini ancak bu aşamada iki liderle üçlü bir toplantı yapmayı daha öncelikli ve yararlı olarak değerlendirdiğini söyledi. Sayın Genel Sekreter, beşli toplantı için iyi bir hazırlık yapılmasının söz konusu olduğunu ve yeni bir başarısızlığın Kıbrıs için iyi olmayacağını değerlendirdiğini de bizimle paylaştı.”

Akıncı, “Sayın Anastasiadis’in, benim ve Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin üçlü bir toplantıda buluşması öncelikle Genel Sekreterin tercihi olarak ortaya çıktı. İki lider olarak biz buna onay verdik ve bu çerçevede bu görüşme yarın akşam gerçekleşiyor” dedi.



“UCU AÇIK SÜREÇLER GEÇMİŞE AİT”

Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“Bizim tavrımız başından beri gerçekçi ve geçerli politikanın BM parametrelerinden ayrılmamak olduğu yönündedir; iki kurucu devlete dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, egemenliğin iki eşit toplumdan kaynaklandığı, siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın olacağı, her iki toplumun eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri federal bir yapı olduğudur. Ucu açık süreçlerin artık geçmişe ait süreçler olduğu, sırf müzakere etmek için müzakere döneminin artık kapandığı ve sonuç odaklı, iyi planlanmış, iyi aşamalandırılmış bir sürecin gerekli olduğudur. Elde birikmiş malzeme çözüm için yol göstericidir. Bunlar 11 Şubat 2014 Belgesi, 30 Haziran 2017 Çerçevesi ve bugüne kadarki varılan mutabakatlardır.”

“AÇIK BİR GÜNDEMLE YOL HARİTASI BELİRLEMEYE GİDİYORUZ”

Berlin toplantısına açık bir gündemle gittiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün hangi noktada olduğumuzu birlikte tespit etmek ve bundan sonraki yolu nasıl yürüyeceğimizi kararlaştırmak üzere gidiyoruz. Yani bir nevi yol haritasını birlikte çizmek için gidiyoruz. Bundan sonraki adımları elbette konuşacağız” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün gösterdiği ilginin oldukça önemli olduğunu, çünkü 2,5 yıla yakın süredir böylesi bir inisiyatif almadığını kaydeden Akıncı, bu inisiyatifin nedenin Crans-Montana’da yaşananlar olduğunu söyledi.

“BU İNİSİYATİF ÖNEMLİDİR…DEĞERLENDİRMEK GEREKİR…”

BM Genel Sekreteri'nin içinde bulunulan konjonktürü de iyice değerlendirmek üzere inisiyatif aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu inisiyatif önemlidir. Bunu Kıbrıs’ın geleceği için, gelecek kuşakların barış ve huzur içince, mutlu bir geleceğe uzanabilmeleri için en iyi şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklere de işaret eden Akıncı şöyle devam etti:

“Gerek adada gerekse denizlerimizde varolan zenginliklerin adil ölçüler içinde paylaşılmasının her iki tarafa da yarar getireceğini söylemek herhalde yanlış olmaz. Bunun için işbirliği ve diyalog çerçevede hareket etmek lazım. Öyle inanıyorum ki Sayın Genel Sekreter gerek Kıbrıs’ın etrafında yaşanmakta olanlardan, gerekse dünyanın değişik bölgelerinde ama özellikle Orta Doğu’da yaşananlardan endişe

duymaktadır. Bu haklı bir endişedir ve bunun giderilebilmesinin en doğru yolunun müzakereler için zemini oluşturmak olduğu kanaatindedir.”

“BAŞLAYACAK BİR SÜRECİN SONUÇ ODAKLI OLMASINI, BİZİ ÇÖZÜME ULAŞTIRMASINI İSTİYORUZ”

Hiç kimsenin sırf adı müzakere olsun, başlasın ama sonuca varmasın anlayışında olmadığını kaydeden Akıncı, şunları da ekledi:

“Biz başlayacak bir sürecin sonuç odaklı olmasını istiyoruz, bizi çözüme ulaştırmasını istiyoruz. Bu çözümün her iki ada toplumuna, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara barış ve huzur getireceğini öngörüyoruz, getirmesini istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesini, Türkiye’nin AB ile olan münasebetlerinin daha güzele gitmesini istiyoruz. Kısacası bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olmasını, adamızın da bu barış ve istikrara katkı yapmasını istiyoruz. Bu güzel duygu ve düşüncelerle Berlin’e hareket ediyoruz.”

“ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLER YARATMAK İSTEMEM”

Berlin toplantısının olumlu sonuçlar üretmesi dileğini yineleyen ve “Çok büyük beklentiler yaratmak istemem” diyen Akıncı, “Açık bir gündemle gidiliyor ancak bizim yapıcı, haklarımızı koruyarak istikrarlı bir şekilde barışa hizmet eden, çözüme hizmet eden tavrımızın karşılık görmesini ümit ediyoruz. Ve Sayın Genel Sekreterin de bu yönde önemli bir rolü olabileceğini değerlendiriyorum. Umarım oradan çıkacak sonuçlar, Kıbrıs için, Kıbrıs’ın bütünü için, toplumumuz için, Kıbrıs Rum toplumu için de aynı zamanda hayırlı olur” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞME YARIN AKŞAM…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın akşam görüşecek.

Akıncı salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da KKTC'ye dönecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın heyetinde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanlığı Dışilişkiler Uzmanı İpek Borman ve II. Sekreter Hasan Varoğlu yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2019, 20:42