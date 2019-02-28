Akıncı: "Adaylık konusunda yeri ve zamanı geldiğinde bu konuyu değerlendiririm"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRT’de “Gündem Özel” programında BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı son görüşmenin iki ana başlıklı olarak ele alındığını ve bunların güven yaratıcı önlemler ile desentralizasyon konusu olduğunu belirtti.

Akıncı, Rum liderle desentralizasyon konusunda daha ayrıntılı görüşmüş olduklarını anlattı…

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güven yaratıcı önlemlerde cep telefonları ile ilgili alınan karara değinirken, KKTC’deki GSM’den Avrupa merkezi aracılığıyla Güney Kıbrıs hariç dünyadaki tüm yerlerde yararlanıldığını anlattı…

Bu konuda yaşanan süreçte, iki taraf birbirini tanımadan da işbirliği olanaklarının mümkün olduğunu Rum Lidere anlattığını kaydeden Akıncı, konuyla ilgili süreci anlattı.

Rum tarafının AB’de bir yasayı öne sürerek cep telefonlarının kullanımını engellemeye çalıştığını ifade eden Akıncı, AB yetkililerin ise bunun olmayacağını defalarca söylediğini belirtti…

Gelinen aşamada bu konuda mobil telefonlarla ilgili iki özel sektör kuruluşu ile diğer tüm ilgili tarafları yarın toplantıya çağırdığını açıklayan Akıncı, teknik ayrıntıların bundan sonra onların işi olduğunu söyledi…

Bir takvim konuldu mu sorusuna Akıncı, “bu ay öbür ay diye bir takvim yok. Ne zaman hazır olursa o zaman hayata geçecek. Teknik bir konudur. Yarın detaylı, teknik olarak ne olabileceğini öğreneceğiz” dedi…

Elektrikle ilgili de aynı sorunun gündeme geldiğini anımsatan Akıncı, Kuzey ve Güney arasında 2016 yılından beri geçici olarak bağlantı yapıldığını bundan böyle bunun kalıcı olacağını ifade etti…

Cumhurbaşkanı Akıncı, bağlantının kalıcı olmasının iki tarafa getirecek çok önemli katkıları olacağını belirterek, işbirliğinin devamına vurgu yaptı.

Çok ciddi bir arıza olması durumunda ise ticari bir anlaşma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iki sistemin birbirine elektrik olarak satış yapacağını, böylelikle elektriksiz kalma sıkıntısı olmayacağını söyledi…

Sistemin rahatlayacağını, ani şebeke çöküntülerinin olmayacağını aktaran Akıncı, “artık kalıcı bağlantı yapıldı diyebiliriz” dedi…

Uzmanların fiyatların düşmesi açısından da sistemin verimli olacağını ancak bunun teknik bir konu olduğunu aktaran Akıncı, sistemin artık süreli bir hal alacağını, Kıb-Tek’in son zamanlarda tartışılan yatırımlarını da ihmal etmemesi gerekeceğini söyledi…

Akıncı, artan ihtiyacı Güney’den karşılamak yerine kendi üretimimizle karşılamamızın önemli olduğunu ifade etti…

Mayınlar konusunda da toplamda 18 mayın tarlasının incelenerek mayın varsa temizlenmesi konusunda karar aldıklarını da anımsatan Akıncı, bu arazilerin özellikle batı bölgesinde olduğunu açıkladı…

Akıncı, “mayından tamamen arınmış bir ada istiyoruz” diyerek, toplamda 47 mayın tarlası olduğu BM raporlarında görüldüğünü, bu alanların 18’inin düşmesinin gündeme geldiğini ve bunun arkasının getirilmesi gerektiğini kaydetti…

Kültür sanat alanında da önemli bir adım atıldığını, 45 yıldır AKM’nin depolarında bulunan rum sanatçıların 200’ün üzerinde tablosu bulunduğunu ifade eden Akıncı, kültür sanatla ilgili komitenin kurulduğu ilk günlerden gündemlerine taşınan bu konuya önem verdiklerini ve çalışma yaptıklarını anlattı…

Bir soru üzerine yeni güven yaratıcı önlemlerin gündeme gelmesini arzu ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, son olarak açılan iki giriş kapısına değindi ve kış ayları olmasına rağmen özellikle Derinya kapısındaki geçişlerden bölge halkının ve esnafın çok memnun olduğunu anlattığını söyledi…

Akıncı, akılcı ve mantıklı önerilerle gelinirse güven yaratıcı önlemlerin arkasının geleceğini anlattı…

Müzakereler başlamadan güven yaratıcı önlemlerle parça parça çözüm modeline nasıl baktığının sorulması üzerine Akıncı, 21 Şubat belgesine değindi, bütünlüklü çözüm vurgusu yaptı…

Güven artırıcı önlemlerin çözümden başka bir şey olduğunu kaydeden Akıncı, parça parça çözümün kulağa hoş geldiğini ancak dengeyi gözetmenin çok zor olduğunu söyledi…

11 Şubat mutabakatıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Akıncı, 11 Şubat 2014 uzlaşmasının tüm başlıkların dönüşümlü olarak konuşulacağına amir olduğunu, çözüm ve sonuca gitmek isteyenlerin hepsini paralel bir şekilde sonuçlandırması gerektiğini anlattı…

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2004’te yaşanan hayal kırıklığından sonra 2017 haziran sonu ve temmuz başlarında Crans Montana’da önemli aşamalar katedildiğini anlatarak, karşılıklı suçlamalarla bir şey olamayacağını söyledi tarihsel sorumluluklarının ise niye çözüm olamadığını halklarına anlatmak olduğunu söyledi…

Crans Montana’daki sürece değinirken Rum liderliğinin çözüm için isteksiz davrandığını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden Akıncı, o hayal kırıklığıyla “bizim kuşağın son denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı” dediğini ancak “eğer bir sorun varsa çözüm arayışları da devam edecek” dediğinin gözden kaçırıldığını aktardı…

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresinin tamamlanmasına 14 ay olduğunu, gelecek kuşaklara sorumlu bir lider olarak sorumluluğunun bitmediğini kaydetti…

“Federasyon umudu bitti gidin iki devletliliği konuşun” diyenler bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu dile getirenlerin bu konuda anlaşmalar yapıldığını, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuştukları ve mutabık kaldıkları konular bulunduğunu gözden kaçırdıklarını anlattı…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM parametrelerinde siyasi eşitlik ve etkin temsiliyetin yer aldığını, bu konuda Rum tarafının sonsuza kadar direnemeyeceğini ifade etti…

Kararlı, doğru ve tutarlı bir şekilde devam edilmesi, BM parametrelerine sahip çıkılması bunun yanında da hayat devam ederken KKTC’yi çok daha iyi noktaya getirmek için uğraş vermek gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin ayrı bir devlet olarak tanınmasının kolay olmadığını örnekler vererek anlattı…

Kararlı, doğru ve tutarlı bir şekilde devam edilmesi, BM parametrelerine sahip çıkılması bunun yanında da hayat devam ederken KKTC’yi çok daha iyi noktaya getirmek için uğraş vermek gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin ayrı bir devlet olarak tanınmasının kolay olmadığını örnekler vererek anlattı…

Akıncı, BM’ye gidip ben sadece iki taraflı çözüm konuşurum demesi halinde Genel Sekreterin defterini kapatarak Kıbrıs Türk tarafı BM parametrelerinden çıktı diyerek yoluna devam edeceğini anlattı…

Rum liderin Federasyondan ayrı farklı olguları ortaya koyarak varılan mutabakattan geri adım attığını ancak bu konuda kendisine baskı geleceğini ifade eden Akıncı, bir çözüm durumunda Rum liderin federal birleşik Kıbrıs’ta başkan ve başkan yardımcısının dönüşümlü olmasını kabul etiğine dikkat çekti.

Rum liderliğinin tavrının yanlış olduğunun uluslar arası alanda da ortaya çıkacağını bunun için Türk tarafının yalpalamaması gerektiğini kaydeden Akıncı, Rum lidere tavrının yanlış olduğunu söyleyecekler olacağını belirtti…

Rum tarafında atılan bazı adımların politik iklimi zehirlediğini, son günlerde atılan adımların ise insanlarda mutluluğa yol açtığını kaydeden Akıncı, insanları gülümseten adımların artırılması gerektiğini bunun için de çalışacaklarını ifade etti…

Kıbrısın etrafında Hidrokarbok aramalarına da değinen Cumhurbaşkanı, bu konuda işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Akıncı “Bu bölgede ekonomik ve diğer anlamlarda işbirliği gereklidir. Yeteri kadar doğalgaz bulunması halinde bunun Türkiye üzerinden avrupaya ulaşması en akılcı yoldur. Bunu kendileri de kabul ediyor. Uluslar arası camianın Rum tarafının arkasını sıvazlamaması gerekir. Bu barışa hizmet etmez. Zenginliklerin birlikte kullanılması gerekir. İşbirliği halinde Rum tarafı 80 milyonluk büyük bir ülke ile dostça yaşayacak. Farklı bir durum yeni gerginlikler yaratır. Hakları korumanın gerekleri yerine getirilmelidir.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise “Herkes hazırlığını yapsın benim itirazım yok. Ben hala Cumhurbaşkanıyım görevimin başındayım. Yeri ve zamanı geldiğinde bu konuyu değerlendiririm. Bu çok doğaldır. Bugün kesin bir şey söylemek yüerüttüğümüz çalışmaları zorlaştırır. Gündemi değiştirir. İsteyen adaylığını açıklar ama be bunu yapmayacağım” diyerek yanıt verdi.