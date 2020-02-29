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Akıncı aradı, kimlik kontrolü uygulaması kalktı

Akıncı aradı, kimlik kontrolü uygulaması kalktı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider tarafından az önce aranarak  Anastasiadis’in Kermiya- Metehan’da dönüşlerdeki kimlik kontrolü uygulamasını derhal kaldıracaklarını duyurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:  

"Sayın Anastasiades,  telefon görüşmemizden kısa  süre sonra beni arayarak Kermiya- Metehan’da dönüşlerdeki kimlik kontrolü uygulamasını derhal kaldıracaklarını duyurdu. Bu elbette doğru yönde atılmış bir adımdır ve bu konudaki yanlışın düzeltilmesi iyi bir gelişme olacaktır. Umarım kapatılan dört geçiş noktası  konusundaki yanlıştan da dönülecektir."

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