Akıncı aradı, kimlik kontrolü uygulaması kalktı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider tarafından az önce aranarak Anastasiadis’in Kermiya- Metehan’da dönüşlerdeki kimlik kontrolü uygulamasını derhal kaldıracaklarını duyurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Sayın Anastasiades, telefon görüşmemizden kısa süre sonra beni arayarak Kermiya- Metehan’da dönüşlerdeki kimlik kontrolü uygulamasını derhal kaldıracaklarını duyurdu. Bu elbette doğru yönde atılmış bir adımdır ve bu konudaki yanlışın düzeltilmesi iyi bir gelişme olacaktır. Umarım kapatılan dört geçiş noktası konusundaki yanlıştan da dönülecektir."