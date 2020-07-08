Akıncı, Artuner'in vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hasan Artuner’in vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınlayarak, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm turizm camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, taziye mesajında şöyle dedi:

"1999-2001 yılları arasında Turizm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak hizmet verdiğim dönemde; bakanlıkta çalışkan ve üretken bir genç olarak tanıdığım Hasan Artuner’in beklenmedik ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi bünyesinde çalışırken, o dönem oluşturduğumuz Turizm Eğitim Komitesi başkanlığını da yapan Hasan Artuner daha sonraki yıllarda söz konusu dairenin müdürlüğünü de yürütmüş değerli ve bilgili bir kişilikti. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm turizm camiasına başsağlığı diliyorum."