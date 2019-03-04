Akıncı: "Arzu edilen kamu düzeninin hak ve hukuk menfaatleri çerçevesinde düzgün çalışması"

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, yirmi sekizinci 6 aylık raporunu sundu. Yüksek Yönetim Denetçiliği müessesesinin, toplumumuzca uzun zaman boşluğunun hissedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın yürüttüğü çalışmanın son derece önemli ve gerekli olduğunu kaydetti. Yüksek Yönetim Denetçiliği müessesesine başvuru sayısındaki artışın, sadece şikâyet boyutunun arttığını değil; aynı zamanda Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın yürüttüğü göreve duyulan güvenin de göstergesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Gün olmuştur bu sayılar oldukça aşağıya inmiştir. Gün olmuştur hiç başvuru olmamıştır çünkü o makam uzun zaman boş bırakılmıştır. Sizin o göreve gelmenizle birlikte Yüksek Yönetim Denetçiliği müessesesinin iyi çalışan bir müessese haline geldiği yaygın bir kanaattir. Bizim de Cumhurbaşkanlığı olarak kanaatimiz o yöndedir” şeklinde konuştu.

Arzu edilenin, kamu düzenin hak ve hukuk prensipleri çerçevesinde düzgün çalışması ve hiç kimsenin mağduriyet hissine kapılmaması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçiliği’nin mevcudiyetinin, yurttaşa yargı öncesi bir ara çözüm imkânı sunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçiliği müessesesinin yurttaşa yargı öncesi bir ara çözüm imkanı sunmasının, hem vatandaşın, hem de devletin tasarrufunu sağladığını ve adalet duygusunun yerleşmesine yardımcı olduğunu kaydederek, “Öyle inanıyorum ki, çok önemli bir görev ifa etmektesiniz” dedi.

“RAPORU İNCELEYECEĞİM”

Yüksek Yönetim Denetçiliği’ne başvuru ihtiyacının hiç kalmamasının çok arzu edilen bir durum olduğunu ama içerisinden geçilmekte olunan süreçte bunun bir anda olmasının beklenemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “En ileri demokratik ülkelerde bile, bunlar kolay kolay ulaşılan hedefler olmuyor ama öyle inanıyorum ki bizim toplumumuz da gün gele belli süreçlerden geçerek o noktalara ulaşacaktır.” diye konuştu. Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı tarafından sunulan rapordaki yapılan başvuruları, başvuru sonucu çıkan sonuçları ve sonuçların kaçta kaçının, hangi makamlarda düzeltilmekte olduğunu kendisinin de inceleyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kamu düzeninin, kesintisiz ve düzgün çalışması; aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın da görevleri arasındadır. Ben de yeri geldikçe idareye gerekli olan uyarıları yaparım.” şeklinde konuştu. Yüksek Yönetim Denetçisi’nin Anayasa tarafından verilen ayrı bir hukuki statü olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu çerçevede en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Gayretlerinizin bundan sonra da başarı ile devam etmesini temenni ediyorum” dedi.