Akıncı: "Bağımsız düşünebilen ve bağımsız karar verebilen bireyler olarak da yetişeceksiniz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, satrancın çocukların düşünme, doğru ve hızlı karar verebilme yeteneğinin geliştirmesine katkı yapacağına işaret ederek, “Fikri hür, vicdanı hür gençler olarak yetişirken, sizler bu satranç oyunuyla birlikte çok daha özgür, bağımsız düşünebilen ve bağımsız karar verebilen bireyler olarak da yetişeceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Satranç Federasyonu’nun düzenlediği KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda ilk hamleyi yaparak şampiyonayı başlattı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Acapulco Otel’de yer alan satranç şampiyonası, Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte cıvıl cıvıl bir toplukla birlikte olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, şampiyonaya katılan çocukları kutlayarak başarılar diledi.

Şampiyonaya 8-18 yaş arası 239 çocuğun katılmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, satrancın çok güzel bir uğraş olduğunu, kendisinin de önceden satrançla uğraştığını anlatarak, çocuklara satrancı devam ettirmeleri tavsiyesinde bulundu.

“SİZE AYRI BİR DİSİPLİN VERECEK”

“Satrancı devam ettirin bırakmayın, çünkü bu size ayrı bir disiplin verecektir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklara, satrancın kazandıracaklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Düşünme yeteneğiniz, karar verme yeteneğiniz gelişecektir. Doğru karar verme ve hızlı karar verebilme yeteneğini kazanacak ve ayrıca çok da güzel bir uğraşının insanı olacaksınız.”

Katılımcı çocuklara sportmence yarışmalarını tavsiye eden Akıncı, “Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın; esas olan katılmaktır. Evet, başarı güzel ama katılmak da en az başarı kadar değerlidir” dedi.

“BAĞIMSIZ KARAR VEREBİLEN BİREYLER OLARAK DA YETİŞECEKSİNİZ”

Salonda asılı olan Mustafa Kemal Atatürk portresini göstererek, Atatürk’ün “fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirin” sözüne atıf yapan Akıncı, “Fikri hür, vicdanı hür gençler olarak yetişirken sizler bu satranç oyunuyla birlikte çok daha özgür düşünebilen, bağımsız düşünebilen ve bağımsız karar verebilen bireyler olarak da yetişeceksiniz. O nedenle bir kez daha bu organizasyonu düzenleyenlere ve katkıda bulunanlara, hocalara, eğitmenlere, antrenörlere ve çocuklarını satranç sporu konusunda teşvik ederek destekleyen ailelerle de teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. En başta sevgili çocuklar sizleri kutluyorum, başarılar diliyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 12 yaş grubunda ilk hamleyi yaparak, satranç turnuvasını başlattı. KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonayası pazar günü tamamlanacak.