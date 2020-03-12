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Akıncı, Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor

Akıncı, Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor
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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı.

Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki toplantı 09.40’ta başladı.

Olağanüstü toplantıda, ülkedeki koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı için Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandı. Akıncı ve Tatar’ın koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbiriyle el sıkışmaması, bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi içinde Bakanlar Kurulu’na beşinci kez başkanlık ediyor. UBP-HP koalisyonu hükümeti döneminde ise Bakanlar Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

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