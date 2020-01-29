Akıncı: "Barış ve huzur içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi lisans ve ön lisans mezunlarının diploma törenine katıldı.

Gelişimi sadece bireysel anlamda değil, toplumsal anlamda gelişim olarak yorumladığını, bilginin çok önemli olduğunu, ama bu yolculuğun erdemsiz yürünmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Üniversite de bitiyor ama biz bu hayat yolculuğunda hep öğrenci olmaya devam edeceğiz. Hep öğreneceğiz, öğrendiklerimizle daha güzel bir toplumsal yaşama, daha güzel, barış ve huzur içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yer alan törende Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasına, Türkiye’de Elazığ ve Malatya’da can ve mal kaybına neden olan deprem felaketinden dolayı, acılı ailelerin acısını en içten duygularla paylaştığını ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, tüm Türkiye’ye bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

DAÜ’den bugüne kadar 60 bin öğrencinin mezun olduğuna, bunun büyük ve önemli bir rakam olduğuna işaret ederek, mezunlar arasına bugün bine yakın yeni gencin daha katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Mezuniyet sonrası hayat daha zor; çünkü, bugüne kadar hep yanınızda, yanı başınızda bazen ailenizi, üniversiteye geldiğinizde de en azından hocalarınızı buldunuz. Şimdi mezuniyet sonrasındaki yeni hayatınızda daha yalnız olacaksınız. Ama beraberinizde buradan götürmekte olduğunuz bilgi dağarcığı var, yetenekler var” dedi.

“HAYAT YOLU ERDEMSİZ YÜRÜNEMEZ”

Öğrencilerin iyi bir meslek sahibi olacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DAÜ’nün sloganında yer alan “Erdem, Bilgi, Gelişim” ifadelerine vurgu yaptı.

Gelişimi sadece bireysel anlamda değil, toplumsal anlamda gelişim olarak yorumladığını, bilginin çok önemli olduğunu, ama bu yolculuğun erdemsiz yürünmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, erdemli olmanın öneminin altını çizerek, şöyle devam etti:

“İyi bir meslek sahibi olmanın yanında iyi bir insan olmak; iyi bir birey olmak, iyi bir birey olurken bireyci olmamak, bencil olmamak; toplumsal dayanışmanın değerini, önemini bilmek; demokrasiye, insan haklarına, çoğulculuğa yürekten bağlı olmak son derece önemli erdemlerdir, değerlerdir. Çevreye karşı, iklim değişikliklerine karşı yabancı durmamak, bunun önemli olduğunun farkında olmak ve bu farkındalığı çevrenize yaymaya çalışmak son derce önemli unsurlardır.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mezunlara, öğrenmenin sonu olmadığını hatırlatarak, “Üniversite de bitiyor ama biz bu hayat yolculuğunda hep öğrenci olmaya devam edeceğiz. Hep öğreneceğiz, öğrendiklerimizle daha güzel bir toplumsal yaşama, daha güzel, barış ve huzur içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasını İngilizce de yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra, bazı fakülte ve bölüm birincisi öğrencilerin diplomalarını verdi.