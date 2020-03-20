Akıncı, Belediyeler Birliği ve Sivil Savunma Başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç'tan yaşlılarla ihtiyaçlılara ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgi alarak henüz adım atmamış belediyelerin yönlendirilmesi için koordinasyon sağlanmasını görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, henüz adım atmamış belediyeleri yönlendirerek kendi aralarında koordine olacaklarını duyuran her iki kuruma da teşekkür ederek, "İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dışarıya çıkmayı asgaride tutacak tedbirleri almamızı zorunlu kılıyor. Bu tehdide karşı bilinçli ve örgütlü tepki verebilmemiz son derece önemli. Hep beraber bu zor günleri aşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile görüştüm. Güzelyurt’ta yaşlılara ve ihtiyaçlılara ilişkin yapılan düzenlemeler hakkında bilgi aldım.

İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dışarıya çıkmayı asgaride tutacak tedbirleri almamızı zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Birlik Başkanı olarak Sayın Özçınar henüz bu konuda adım atmamış olan belediye başkanları ile hemen konuşup yönlendirme yapmayı üstlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanımız da bu organizasyonda eksik kalacak beldelerde yardımcı olabileceklerini bana duyurdu. Kendi aralarında koordine olacaklarını da bana ileten her iki başkana ve örgütlerine teşekkür ediyorum. Bu tehdide karşı bilinçli ve örgütlü tepki verebilmemiz son derece önemli. Hep beraber bu zor günleri aşacağız."